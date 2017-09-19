Ramil Guliyev yılın atleti ödülüne aday

İSTANBUL

Avrupa Atletizm Birliği (EAA), milli sporcu Ramil Guliyev'i yılın atleti ödülüne aday gösterdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, erkekler 200 metrede altın madalya kazanan 27 yaşındaki Ramil Guliyev, EAA tarafından düzenlenen yılın atleti yarışmasında adaylar arasında yer aldı.

Yarışmanın erkekler kategorisinde Guliyev'in yanı sıra 800 metre dünya şampiyonu Pierre-Ambroise Bosse, 5 ve 10 bin metrenin yıldızı Büyük Britanyalı, 50 kilometre yürüyüşte dünya şampiyonu Yohann Diniz ve Polonyalı dünya şampiyonu çekiççi Pawel Fajdek'in de bulunduğu toplam 10 sporcu yarışacak.

Sosyal medya üzerinden yapılacak ve 26 Eylül'de sona erecek oylamanın ardından dört kategoride kısa listeye kalan üç atlet açıklanacak. Ödül töreni ise, 14 Ekim'de Litvanya'nın başkenti Vilnius'da düzenlenecek.

Erkekler 200 metrede 20.09'luk derecesiyle birinciliği elde eden Guliyev, Türkiye'ye tarihinin ilk dünya şampiyonluğunu kazandırmıştı.

Muhabir: Yunus Kaymaz