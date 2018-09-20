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Real Madrid 3- Roma 0

Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Roma, Real Madrid'e 3-0 yenildi.

Real Madrid 3- Roma 0

Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Roma, Real Madrid'e 3-0 yenildi.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:28
Real Madrid 3- Roma 0

Real Madrid 3- Roma 0

    Cengiz Ünder'in 90 dakika forma giydiği karşılaşmada Roma, Real Madrid'e 3-0 yenildi.Real Madrid – Roma maçında kazanan, 3-0’lık skorla Real Madrid oldu. Şampiyonlar Ligi G Grubu açılış maçı, Santiago Bernaeu’da oynandı.Real Madrid’e galibiyeti getiren goller, 45. dakikada harika bir frikik vuruşu sonrasında Isco, 58. dakikada güzel bir bireysel koşunun ardından hedefe tam isabet bir vuruşla Gareth Bale ve 90+2. dakikada ceza alanı dışından çok teknik bir vuruşla Mariano’dan geldi.Ronaldo’nun ayrılığı sonrasında takımda sorumluluğu artan Gareth Bale, böylece bu sezon 6 maçında 4 gol ve 2 asistlik bir performansa ulaşmış oldu.

    Real Madrid, Avrupa’da evinde oynadığı üst üste 43. maçında da gol buldu ve Tottenham’ın 1961-1984 arasındaki rekorunu kırdı.Roma’da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11’de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı ve 2 önemli şut çekmesine rağmen, ağları bulmayı başaramadı.G Grubu’nun 2. haftasında Real Madrid, ilk hafta Plzen’e boyun eğen CSKA Moskova’yı konuk edecekken, Roma ise evinde Plzen’i konuk edecek.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Real MadridRoma
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