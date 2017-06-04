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04 Haziran 2017 Pazar 00:01

Real Madrid 4- Juventus 1

Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Juventus arasında final heyecanı yaşandı.

Real Madrid 4- Juventus 1
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Real Madrid 4- Juventus 1
Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Juventus arasında final heyecanı yaşandı. Büyük heyecana sahne olan mücadelede Real Madrid maçı 4-1 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.İlk yarısı karşılıklı gollerle 1-1 karşılaşmada Real Madridikinci yarıda oyuna ağırlığını koydu ve karşılaşmayı karşılaşmayı farklı kazandı. Real Madrid'in gollerini Cristiano Ronaldo (2), Asensio ve Casemiro atarken Juventus'un tek golünü Mandzukic attı. Maçın ardından Real Madrid'li futbolcular büyük sevinç yaşadı.

 

Juventus: Nuffon, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Khedira, Alves, Dybala, Mandzukic, Higuain
Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema​


 
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