Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
afetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun...
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak...
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Cenk Tosun ilk golünü attı
Cenk Tosun ilk golünü attı

Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 83-86 yendi ve 17. galibiyetine imza attı.

Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 83-86 yendi ve 17. galibiyetine imza attı.

03 Mart 2018 Cumartesi 08:18
Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

    Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 83-86 yendi ve 17. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe ayrıca bu galibiyetle rövanşı da almış oldu. Sarılacivertlilerde Kostas Sloukas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Luigi Datome 17, James Nunnally 16 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Jaycee Carroll 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Luka Doncic 14, Facundo Campazzo 11 sayıyla maçı tamamladı.

Çeyrek skorları:

1.Periyot:20-20

2.Periyot:25-20

3.Periyot:20-28

4.Periyot:18-18

Son Güncelleme: 03.03.2018 05:27
Anahtar Kelimeler:
Real MadridFenerbahçe Doğuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terim: 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir
Terim: 4 takım lig sonuna kadar nefes nefese mücadele edecektir
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Galatasaray, Karabük'ten 7 - 0 galibiyetle dönüyor
Galatasaray, Karabük'ten 7 - 0 galibiyetle dönüyor
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Cenk Tosun ilk golünü attı
Cenk Tosun ilk golünü attı
VAR futbol kurallarına eklendi
VAR futbol kurallarına eklendi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim