Real Madrid 83-86 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 24. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, rakibini 83-86 yendi ve 17. galibiyetine imza attı. Fenerbahçe ayrıca bu galibiyetle rövanşı da almış oldu. Sarılacivertlilerde Kostas Sloukas, 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Luigi Datome 17, James Nunnally 16 sayıyla oynadı. Real Madrid'de Jaycee Carroll 15 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Luka Doncic 14, Facundo Campazzo 11 sayıyla maçı tamamladı.

Çeyrek skorları:

1.Periyot:20-20

2.Periyot:25-20

3.Periyot:20-28

4.Periyot:18-18