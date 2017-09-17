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Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı

Real Madrid Kulübü, Marcelo ve Isco'dan sonra Carvajal'ın da sözleşmesini 2022'ye kadar yeniledi.

Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı

Real Madrid Kulübü, Marcelo ve Isco'dan sonra Carvajal'ın da sözleşmesini 2022'ye kadar yeniledi.

17 Eylül 2017 Pazar 22:34
Real Madrid, Carvajal'ın sözleşmesini uzattı

MADRİD (AA) - İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, İspanyol defans oyuncusu Daniel Carvajal'ın sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi uzatılan Carvajal'ın yarın Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. İspanyol basını, 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olan sözleşmesini iki yıl uzatan 25 yaşındaki Carvajal'ın serbest kalma bedelinin en az 350 milyon avro olarak belirlendiğini iddia etti.

Real Madrid böylece Marcelo ve Isco'dan sonra Carvajal'ın da sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

Son Güncelleme: 17.09.2017 23:17
Anahtar Kelimeler:
Real MadridLa LigaFutbolDaniel Carvajal
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