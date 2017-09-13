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Real Madrid Marcelo'nun sözleşmesini uzattı

Real Madrid Kulübü, Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

Real Madrid Marcelo'nun sözleşmesini uzattı

Real Madrid Kulübü, Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı

13 Eylül 2017 Çarşamba 17:12
Real Madrid Marcelo'nun sözleşmesini uzattı

MADRİD (AA) - İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Brezilyalı defans oyuncusu Marcelo'nun sözleşmesini iki yıl daha uzattı.

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, Marcelo'nun 2020'de bitecek sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatılması için taraflar arasında anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, yeni sözleşmeyle bağlantılı olarak yarın, Santiago Bernabeu Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleneceği aktarıldı.

Savunmanın sol kanadında görev yapan 29 yaşındaki Marcelo, 2006-2007 sezonundan bu yana Real Madrid formasını giyiyor.

Bu arada, İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında, Real Madrid'in sahasında Levante ile 1-1 berabere kaldığı maçın 89. dakikasında doğrudan kırmızı kart gören Marcelo, iki maç men cezası aldı.

Muhabir: Şenhan Bolelli

Anahtar Kelimeler:
MarceloReal MadridSpor
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