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08 Ocak 2017 Pazar 08:17

Real Madrid rekora koşuyor

La Liga 17. haftasında evinde Granada'yı ağırlayan Real Madrid rakibini gole boğdu.

Real Madrid rekora koşuyor
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Real Madrid rekora koşuyor
   La Liga 17. haftasında evinde Granada'yı ağırlayan Real Madrid rakibini gole boğdu.5-0.La Liga'da bir maçı eksik Real Madrid bu sonuçla puanını 40'a çıkarırken haftayı lider kapamayı garantiledi.
   Ligdeki 10.mağlubiyetini alan Granada ise 9 puanda kaldı.Zidane ve öğrencileri yenilmezlik serisini bu sonuçla 40'a çıkardılar.Real Madrid 2015-2016 sezonunda Luis Enriqueli Barselona'ya ait olan "İspanyol Kulüler arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu egale etti.12 Ocak'ta Sevilla ile İspanya Kral Kupası maçını oynacak olan real Madrid karşılaşmayı kaybetmezse bu rekoru kırmayı başaracak ve yeni bir rekora imza atacak.




 
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