Real Madrid şampiyonluğunu taraftarlarıyla doyasıya kutladı

İspanya La Liga'nın son haftasında deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid şampiyonluğunu taraftarlarıyla beraber kutladı.Real Madrid kafilesi, Malaga'dan uçakla saat 01.30'da Madrid'e geldi.İlk olarak Santiago Bernabeu Stadı'na giden futbolcular ve teknik direktör Zinedine Zidane başkanlığındaki teknik heyet daha sonra üstü açık otobüse binerek Cibeles Meydanı'na geçti.Burada saatlerdir kendilerini bekleyen yaklaşık 30 bin taraftarıyla buluşan Real Madridli futbolcular ve teknik heyet, "şampiyon, şampiyon, şampiyon" tezahüratları altında kutlama yaptı.Meydandaki kutlama töreni sırasında isimleri tek tek anons edilen Real Madridli futbolcular taraftarlara eşlik etti. Real Madridli futbolcular, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'yi ve ezeli rakipleri Atletico Madrid'i hedef alan tezahüratlar yaptı.Taraftarlara hitaben konuşma yapan Cristiano Ronaldo,diyerek, Juventus'a karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gönderme yaptı.