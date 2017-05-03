Real Madrid yıldız oyuncusunu satıyor

İspanya Gazetelerinde yer alan habere göre Perez'in Portekizli yıldızı bir Çin takımına satacağını ve bunun yüzyılın transferi olacağını yazdı.

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