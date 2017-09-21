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Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı

La Liga'nın ilk 5 haftasında üç kez puan kaybeden Real Madrid, geçen sezon olduğu gibi ligin başlarında yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaştı.

Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı

La Liga'nın ilk 5 haftasında üç kez puan kaybeden Real Madrid, geçen sezon olduğu gibi ligin başlarında yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaştı.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:59
Real Madrid yine sezona iyi başlayamadı

İSTANBUL - MUTLU DEMİRTAŞTAN (AA) - Fransız teknik adam Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı İspanya ekibi Real Madrid, sezon başında beklenen performansın gerisinde kaldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Betis'e 1-0 yenilen Real Madrid, ilk 5 haftada üçüncü kez puan kaybetti. Geçen sezon olduğu gibi ligin başlarında yaşadığı kayıplarla zirveden uzaklaşan son şampiyon Real Madrid, 5 haftada 8 puan toplayarak 7. sıraya düştü.

Madrid ekibini ikişer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, birer La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Zidane, buna karşın yeni sezonda şu ana kadar beklentileri karşılayamadı.

Barcelona'nın 7 puan gerisinde

La Liga'da ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir yenilgi yaşayan Real Madrid, yoluna kayıpsız devam eden Barcelona'nın 7 puan gerisine düştü.

Lige deplasmandaki 3-0'lık Deportivo La Coruna galibiyetiyle başlayan Real Madrid, evinde şu ana kadar galip gelemedi. İlk haftanın ardından Santiago Bernabeu Stadı'nda Valencia ile 2-2, Levante ile 1-1 berabere kalan eflatun-beyazlılar, deplasmanda Real Sociedad'ı 3-1 yendikten sonra sahasında bu kez Real Betis'e boyun eğdi.

Barcelona ise Brezilyalı futbolcu Neymar'ın ayrılmasının ardından güç kaybetmesine rağmen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin etkili performansıyla 5'te 5 yaparak ligde zirveyi bırakmadı.

Madrid ekibi, bu yıla benzer şekilde geçen sezonun başlarında da üst üste 3 beraberlik alarak puan kayıpları yaşamış ve beklentilerin uzağında kalmıştı.

Zidane'ın kredisi yüksek

Futbolculuk döneminde Real Madrid'de birçok başarı elde eden Zidane, teknik direktör olarak kazandığı kupalarla kulüp ve taraftar nezdindeki kredisini yükseltti.

İspanyol Rafael Benitez'in yerine 2015-2016 sezonunun 18. haftasında göreve gelen Zidane, ilk yılında son maça kadar şampiyonluk yarışında tuttuğu Real Madrid'i, Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaştırarak kendisine duyulan güveni boşa çıkarmadı. Zidane, Real Madrid'in başında ikinci sezonunda ise lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaştı.

Zidane, bu sayede 1992-1993 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan organizasyonda üst üste iki şampiyonluk elde eden ilk teknik adam da oldu.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoFutbolReal MadridSporZinedine Zidane
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