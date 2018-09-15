Real Sociedad 1- Barcelona 2

Barcelona deplasmanda kazandı.La Liga'nın dördüncü haftasında Barcelona, 1-0 geri düştüğü karşılaşmada deplasmanda Real Sociedad'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı ve ligde dörtte dört yaptı.

İspanya La Liga’nın 4. haftasında Barcelona, Real Sociedad’a konuk oldu. 12’de Aritz Elustondo ile öne geçen ev sahibi uzun süre üstünlüğü korusa da peş peşe gelen iki gole engel olamadı ve sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Barcelona, 63’te Luis Suarez ve 66’da Ousmane Dembele’nin golleriyle 3 dakikada geri dönüşe imza attı ve üç puana uzanmayı başardı. Katalanlar, ligde dörtte dört yaptı ve puanını 12’ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Sözcü