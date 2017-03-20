Rekor ceza geliyor
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, 3 gün içinde 2 kırmızı kart görüp takımını gereksiz yere 10 kişi bırakınca tüm tepkileri üzerine çekti.Olympiakos maçından sonra Antalyaspor maçında da kırmızı kart gören Aboubakar başta başkan Fikret Orman olmak üzere tüm yöneticileri adeta çıldırttı.Bu şartlar altında Aboubakar'ın önümüzdeki sezon kalması imkansız olmaya başladıYönetim Kurulu üyeleri artık Aboubakar'ın gelecek sezon için kadroda düşünülmesinin çok çok düşük bir ihtimal olduğunu ve yerine santrafor arayışının en kısa sürede başlaması gerektiğini de bu akşam tartışmaya açtılar. Yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Aboubakar'a verilecek cezanın yanı sıra önümüzdeki sezonki durumu da masaya yatırılacak. Ancak Kamerunlu oyuncunun bonservisinin alınmasını isteyen yönetici hiç kalmamış gibi görünüyor.