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Reyer finalde Galatasaray'ın rakibi oldu
Reyer finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Reyer finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Reyer'e 80-57 yenilerek organizasyona veda etti.

Reyer finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Reyer'e 80-57 yenilerek organizasyona veda etti.

29 Mart 2018 Perşembe 22:36
Reyer finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Reyer'e 80-57 yenilerek organizasyona veda etti.

Eşleşmedeki ilk maçı 20 sayı farkla 74-54 kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, rövanş karşılaşmasında rakibi karşısında varlık gösteremedi.

Müsabakanın 26. dakikasında 34 sayı (59-25) geri düşen Hatay ekibi, son dakikalarda birçok kez farkı 20 sayının altına indirme şansından yararlanamadı. Rövanş müsabakasını 23 sayı farkla kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ilk karşılaşmadaki 20 sayılık avantajını kullanamayarak organizasyondan elendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'u kupa dışına iten İtalyan ekibi, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.

Final müsabakasının ilki 11 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise Reyer'in ev sahipliğinde 18 Nisan Çarşamba günü Venedik'te yapılacak.

Muhabir: Emrah Oktay

Son Güncelleme: 30.03.2018 04:35
Anahtar Kelimeler:
SporReyerHatay Büyükşehir BelediyesporFIBA Kadınlar Avrupa KupasıBasketbol
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