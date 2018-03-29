Reyer finalde Galatasaray'ın rakibi oldu

İSTANBUL (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İtalya temsilcisi Reyer'e 80-57 yenilerek organizasyona veda etti.
Eşleşmedeki ilk maçı 20 sayı farkla 74-54 kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, rövanş karşılaşmasında rakibi karşısında varlık gösteremedi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor'u kupa dışına iten İtalyan ekibi, finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Final müsabakasının ilki 11 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanacak. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise Reyer'in ev sahipliğinde 18 Nisan Çarşamba günü Venedik'te yapılacak.
Muhabir: Emrah Oktay