Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

Spor yorumcusu Rıdvan Dişmen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası sert eleştirilerde bulundu.Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Koeman için, ''Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın'' dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Koeman’a yüklendi… Dilmen çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in ifadeleri…

“Trabzon’un nesi meşhurdur? Fıkrası. Maç 2-2 bitse, al, fıkra diye anlat. Trabzonspor bu kadar rahat Fenerbahçe maçı oynamamıştır. Maç 2-0 bitse bile hayıflanmalıydı. Fenerbahçe adına facia olabilirdi. Bugün Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetindeki en farklı skor oluşabilirdi…

Trabzonspor’un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler. Koeman biraz sonra 2-2’yi yakalayabilirdik falan diyecek. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atabilirdi.””

Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum. Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz.Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın. Cocu’nun ardından göndereceksin teşekkür edip.

Ali Koç, görevden birini aldın, bir tanesini daha al. Yazık olur Fenerbahçe’ye. Facia bir görüntü var. Ali Koç şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, son derece kötü bir yönetim göstermiştir. Ali Koç taraftarlıktan gelmedir, Fenerbahçe bundan önce çok farklı yenilgiler görmüştür, ben oynarken de gördük ama böyle bir oyun görmedim. Ali Koç size sesleniyorum. Bu antrenörle giderseniz, Akhisar’ı yenemez Fenerbahçe. Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

Sözcü