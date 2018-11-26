Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
94389
ALTIN
206.994
DOLAR
5.2462
STERLİN
6.7368
EURO
5.9626
Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı
Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı
Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”
Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör...
Tofaş 69- Fenerbahçe 74
Tofaş 69- Fenerbahçe 74
Sivasspor 1- Rizespor 1
Sivasspor 1- Rizespor 1
Akhisarspor 2- Bursaspor 4
Akhisarspor 2- Bursaspor 4

Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

 Spor yorumcusu Rıdvan Dişmen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası sert eleştirilerde bulundu.

Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

 Spor yorumcusu Rıdvan Dişmen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası sert eleştirilerde bulundu.

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:20
Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

Rıdvan Dilmen "Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

   Spor yorumcusu Rıdvan Dişmen Trabzonspor, Fenerbahçe maçı sonrası sert eleştirilerde bulundu.Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Koeman için, ''Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz. Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın'' dedi.

   Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor’un Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin teknik direktörü Koeman’a yüklendi… Dilmen çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Dilmen’in ifadeleri…

 “Trabzon’un nesi meşhurdur? Fıkrası. Maç 2-2 bitse, al, fıkra diye anlat. Trabzonspor bu kadar rahat Fenerbahçe maçı oynamamıştır. Maç 2-0 bitse bile hayıflanmalıydı. Fenerbahçe adına facia olabilirdi. Bugün Trabzonspor – Fenerbahçe rekabetindeki en farklı skor oluşabilirdi…

 Trabzonspor’un sol beki Novak, bugün 4 gol atabilirdi. 3 dakikalık özet veriyor ya beIN Sports, bu haftalık idare etsinler, aynı paradan 6 dakikalık versinler. Koeman biraz sonra 2-2’yi yakalayabilirdik falan diyecek. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atardı. Çok daha facia bir sonuç olurdu. İzlemeyenler için söyleyeyim, son bölümler dışında Trabzonspor, Fenerbahçe’ye tarihinin en büyük farkını bugün atabilirdi.””

 Bir Fenerbahçeli olarak acayip üzüntü duydum. 3-0 bitseydi keşke, başkan ve yönetim bir hamle yapmaz diye endişeleniyorum. Hiçbir lisanslı teknik direktör, bir futbol takımına bundan büyük kötülük yapamaz.Futbolla falan alakası yok bu arkadaşın. Cocu’nun ardından göndereceksin teşekkür edip.

 Ali Koç, görevden birini aldın, bir tanesini daha al. Yazık olur Fenerbahçe’ye. Facia bir görüntü var. Ali Koç şu ana kadar yapılanlara bakıldığında, son derece kötü bir yönetim göstermiştir. Ali Koç taraftarlıktan gelmedir, Fenerbahçe bundan önce çok farklı yenilgiler görmüştür, ben oynarken de gördük ama böyle bir oyun görmedim. Ali Koç size sesleniyorum. Bu antrenörle giderseniz, Akhisar’ı yenemez Fenerbahçe. Bu teknik direktör futbol oyununu bilmiyor”

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Rıdvan DilmenTrabzonsporFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı
Trabzonspor taraftarı galibiyeti sokaklarda kutladı
Tofaş 69- Fenerbahçe 74
Tofaş 69- Fenerbahçe 74
Sivasspor 1- Rizespor 1
Sivasspor 1- Rizespor 1
Akhisarspor 2- Bursaspor 4
Akhisarspor 2- Bursaspor 4
Kasımpaşa 3- Malatyaspor 0
Kasımpaşa 3- Malatyaspor 0
Trabzonspor 2- Fenerbahçe 1
Trabzonspor 2- Fenerbahçe 1
West Ham 0 -Manchester City 4
West Ham 0 -Manchester City 4
Eibar 3- Real Madrid 0
Eibar 3- Real Madrid 0

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim