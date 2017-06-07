Rıdvan Dilmen;TFF Başkanlığına aday olmayacağım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ile ilgili yapılan kendi deyimiyle "manipülasyonların" kendisinin ve Arda'nın "Evet" kampanyasına destek vermesinin ardından başladığını savundu.
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Milli Takım'ı bırakmasıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Dilmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ise aday olmayacağını açıkladı. Kendisine yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Rıdvan Dilmen, "Şerefimle ve namusum üzerine yemin ederim ki asla TFF başkanlığına aday olmayacağım." dedi. "Karada gazeteci dövünce farklı, havadda dövünce farklı oluyor... Denizde olsa ne olur bilmiyorum... Milli takım formasını giyen Arda Turan parayı düşünmüyordur. 15 Temmuz'dan sonra Arda Turan'ı gördünüz bayrakla insanların arasında geziyordu. Arda'nın vatan aşkını tartışamayız. Arda Turan ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Arda Turan'dan dolayı haklı olarak protesto ediyorsunuz. Daha önceki olaylarda basın toplantılarına gidiyorsunuz. Şu maçtan hayırlısıyla döndükten sonra Faith Terim'in Arda'yı çağıracağına ve Arda'nın üzüntüsüne eşlik edeceğine inanıyorum. Siyaseten 'Evet' olaylarından sonra Arda'yı hedefe koydular. Murat Boz'u da aynı şekilde hedefe koymuşlardı. Bana da Arda'ya da Murat Boz'a da aynısını yaptılar. Arda bu konuşmayı yapmadan önce de böyle yaşıyordu böyle oynuyordu. Ne değişti? Milli takımda gazetecinin ne işi var. Bir gün sonra gitsin. Yönetimsel zaafiyet var. Gazeteci bir gün sonra gitsin. Biz kendimizce olaylara davetiye çıkarıyoruz."
İzmir Marşı için hakkında söylediklerini de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Ben 'İzmir Marşı yasaklansın!' diye nerede demişim. Yalan konuşuyorlar. Sosyal medyada anneme ve kızıma küfür edenler hakkında mahkemeye başvuracağım. Cumhurbaşkanımız siyaset yaptığı sürece her türlü yanındayım, istedikleri kadar küfür etsinler. Benim babam Selanikli. İzmir Marşı'yla Atatürkçülük olmaz. Ben diyorum ki statlarda hiçbir şekilde siyasi slogan kullanılmasın"
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