Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ile ilgili yapılan kendi deyimiyle "manipülasyonların" kendisinin ve Arda'nın "Evet" kampanyasına destek vermesinin ardından başladığını savundu.

Rıdvan Dilmen;TFF Başkanlığına aday olmayacağım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan ile ilgili yapılan kendi deyimiyle "manipülasyonların" kendisinin ve Arda'nın "Evet" kampanyasına destek vermesinin ardından başladığını savundu.Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın Milli Takım'ı bırakmasıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı. Dilmen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na ise aday olmayacağını açıkladı. Kendisine yönelik yapılan eleştirilere tepki gösteren Rıdvan Dilmen,dedi.İzmir Marşı için hakkında söylediklerini de açıklayan Rıdvan Dilmen,Posta