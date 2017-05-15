Rıdvan fena patladı,derhal vatandaşlıktan çıkarılsınlar

Ünlü futbol yıldızı,yorumcu Rıdvan Dilmen Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret edenlerle ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı.
Yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında Galatasaray'ın deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Geçen aylarda annesini kaybeden Rıdvan Dilmen, Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret edenlerle ilgili olarak çok sert ifadeler kullandı.
Rıdvan Dilmen’in NtvSpor’daki Gaziantepspor-Galatasaray maçı sonrasında yaptığı sert açıklamaları şöyle:
"Ağlarsa anam ağlar derler. O yüzden bütün annelerimizin ellerinden öperiz. Biraz gündem dışı kalmışım galiba. Birkaç gündür Türkiye’de sallanan bir olay var. Zübeyde Annemiz ile ilgili 3-5 ahlaksızın yaptığı. Bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal’dir. Onun annesi de Zübeyde Hanım, annemizdir.
O haysiyet yoksunlarının annelerini tenzih ederim. Onlarında ellerinden öpüyorum ölmüşlerse dualarımız onlarla… T.C vatandaşlığından derhal çıkarılmaları gerekiyor. Cezaevleri onlar için lükstür. Orada T.C yazmasının sebebi Zübeyde hanımdır. Onun da dil uzatmaya hakkı yoktur.
Atatürk ülke bütünlüğünü korumak için çaba sarf ediyor. Cezaevine girerken bile onunla girdin haysiyetsiz herif… Ben içimdekileri boşalttım… Bunun üstünden onlara 3 dakika ayırmak bile bir lüks…"