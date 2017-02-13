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13 Şubat 2017 Pazartesi 17:45

Riekerink'in görevine son verme kararı alındı

  Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verdi.

Riekerink'in görevine son verme kararı alındı
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 Riekerink'in görevine son verme kararı alındı
  Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verme kararı aldı.
Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'e fatura etti.
 Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı.
Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.
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