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Rizespor 1 Bursaspor 1

Rizespor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Rizespor 1 Bursaspor 1

Rizespor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

16 Eylül 2018 Pazar 22:03
Rizespor 1 Bursaspor 1

Rizespor 1 Bursaspor 1

    Rizespor evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında Bursaspor ile Çaykur Rizespor Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.Süper Sezona çok kötü başlayan ve 4 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bursaspor ile kendi sahasında karşılaştı. 

 Maçtan dakikalar

16. dakikada Allano Lima’nın pasında topla buluşan Sakho'nun şutunda top filelerle buluştu. 0-1 

26. dakikada ceza sahasının hemen dışından Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan Koçuk topu kurtardı. 

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33. dakikada Rizespor'un sağ kanattan gelişen atağında ceza sahasına gelen ortada ön direkte Samu'nun kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü. 

38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Samudio’nun sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 

41. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunu kaleci Gökhan çeldi. 

58. dakikada Rizespor, Boldrin'in golüyle Bursaspor karşısında skoru 1-1 yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
RizesporBursaspor
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