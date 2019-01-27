Rizespor'dan muhteşem geri dönüş

Rizespor evinde oynadığı karşılaşmada 1-0 yenik düşmesine rağmen karşılaşmayı farklı kazanmayı bildi. Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde Akhisarspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, geriye düştüğü maçın ikinci yarısında oynadığı futbolla 3-1 galip gelmeyi bildi ve kritik bir galibiyet aldı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçın 15. dakikasında Edin Cocalic’in golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip Akhisarspor, Bosna Hersekli futbolcunun 19. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.İlk yarısı 1-0 sona eren maçın ikinci yarısında ise adeta Çaykur Rizespor fırtınası vardı. Akhisarspor 10 kişi kaldıktan sonra oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, beraberlik golünü 70. dakikada yeni transferi Dario Melnjak ile buldu.Bu golden iki dakika sonra Rizespor’un forveti Vedat Muriqi skoru 2-1’e getirirken son sözü 82’de bir başka yeni transfer Prejuce Nakoulma söyledi ve Rizespor karşılaşmayı 3-1 galibiyetle tamamladı.

Bu sonucun ardından Rizespor puanını 18 yaparken Akhisarspor 17 puanda kaldı. Rizespor gelecek hafta deplasmanda BB Erzurumspor’a konuk olurken Akhisarspor sahasında Başakşehir’i ağırlayacak.Geçtiğimiz hafta zirve mücadelesi veren Kasımpaşa’yı deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor, Akhisarspor galibiyetiyle birlikte küme düşme bölgesinden uzaklaşmış oldu.

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