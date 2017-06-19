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19 Haziran 2017 Pazartesi 13:26

Roma'nın Oğuzhan ısrarı sürüyor

 Beşiktaş’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta oynadığı futbolla büyük pay sahibi olan Oğuzhan için İtalyan devi Roma’nın ısrarının sürdüğü öğrenildi.

Roma'nın Oğuzhan ısrarı sürüyor
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Roma'nın Oğuzhan ısrarı sürüyor
   Beşiktaş’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta oynadığı futbolla büyük pay sahibi olan Oğuzhan için İtalyan devi Roma’nın ısrarının sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş’ın yakın zamanda sözleşmesini 5 yıl uzattığı ancak henüz resmi açıklamayı yapmadığı yıldız futbolcu için Roma’nın 9 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi. İtalyan temsilcisinin, bu teklifini henüz resmi olarak iletmediği öğrenildi.
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OğuzhanBeşiktaşRoma
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