Beşiktaş’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta oynadığı futbolla büyük pay sahibi olan Oğuzhan için İtalyan devi Roma’nın ısrarının sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş’ın yakın zamanda sözleşmesini 5 yıl uzattığı ancak henüz resmi açıklamayı yapmadığı yıldız futbolcu için Roma’nın 9 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi. İtalyan temsilcisinin, bu teklifini henüz resmi olarak iletmediği öğrenildi.
Roma'nın Oğuzhan ısrarı sürüyor
Beşiktaş’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta oynadığı futbolla büyük pay sahibi olan Oğuzhan için İtalyan devi Roma’nın ısrarının sürdüğü öğrenildi.
Beşiktaş’ın son iki sezonda kazandığı şampiyonlukta oynadığı futbolla büyük pay sahibi olan Oğuzhan için İtalyan devi Roma’nın ısrarının sürdüğü öğrenildi. Beşiktaş’ın yakın zamanda sözleşmesini 5 yıl uzattığı ancak henüz resmi açıklamayı yapmadığı yıldız futbolcu için Roma’nın 9 milyon Euro’yu gözden çıkardığı bildirildi. İtalyan temsilcisinin, bu teklifini henüz resmi olarak iletmediği öğrenildi.