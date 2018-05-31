Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
100652
ALTIN
188.821
DOLAR
4.5315
STERLİN
6.0125
EURO
5.2826
Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce taraftar katıldı
Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce...
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Mustafa Er Bursaspor'un Futbol Direktörü oldu
Mustafa Er Bursaspor'un Futbol Direktörü...
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teknik...
Eski Galatasaraylı futbolcu La Liga'da teknik direktör oldu
Eski Galatasaraylı futbolcu La Liga'da...

Roma'da sezonun genç oyuncusu Cengiz

İtalyan kulübü Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımın taraftarları tarafından 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi.

Roma'da sezonun genç oyuncusu Cengiz

İtalyan kulübü Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, takımın taraftarları tarafından 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 16:29
Roma'da sezonun genç oyuncusu Cengiz

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen sezonun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Cengiz, Roma'nın internet sitesi üzerinden yapılan oylamada 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi. Cengiz'in 7 bin 500 oy alarak birinci olduğu ankette, Lorenzo Pellegrini, bin 300, Patrik Schick ise 621 oy aldı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Takıma geçen yaz katılan 20 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında Eusebio Di Francesco'nun takımının ligde ilk 3'e girmesine yardım etti. Bu performansı, Türk oyuncunun taraftar oylarını kazanmasını sağladı. Cengiz, ikinci sıradaki Lorenzo Pellegrini'ye fark atarak taraftar oylarının çoğunu alıp önemli bir galibiyet elde etti." ifadelerine yer verildi.

Resmi Twitter hesabından da Cengiz'in attığı gollerden oluşan bir video yayınlayan Roma, milli futbolcuyu Türk bayraklı paylaşımıyla tebrik etti.

Muhabir: Ecenur Çolak

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lucescu: İnanmasam burada olmazdım
Lucescu: İnanmasam burada olmazdım
Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
Real Madrid'de Zidane dönemi sona erdi
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la 20 yılı
Aziz Yıldırım'dan '3 Temmuz' açıklaması
Aziz Yıldırım'dan '3 Temmuz' açıklaması
Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce taraftar katıldı
Ramos'a karşı imza kampanyasına binlerce taraftar katıldı
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Bursaspor'da Samet Aybaba dönemi başladı
Mustafa Er Bursaspor'un Futbol Direktörü oldu
Mustafa Er Bursaspor'un Futbol Direktörü oldu
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan teknik direktör açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim