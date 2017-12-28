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Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 23:13
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

ANKARA (AA) - 2017 Dünya Futbol Ödülleri töreninde yılın futbolcusu ödülünü, Real Madrid'in Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo aldı.

Dubai Spor Konseyi, Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve Avrupa Futbol Menajerleri Birliği'nin (EFAA) 2010'dan bu yana organize ettiği Dünya Futbol Ödülleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2017'de İspanyol kulübü Real Madrid'in formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İspanya Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, yılın futbolcusu seçildi.

Oylamada Lionel Messi, Paulo Dybala, Gianluigi Buffon, Neymar, Sergio Ramos ve Kylian Mbappe'yi geride bırakan 32 yaşındaki Ronaldo, 2011, 2014 ve 2016'dan sonra 4. kez bu ödüle layık görüldü.

Yılın takımı ödülünü Real Madrid, yılın teknik direktörü ödülünü ise Real Madrid'i çalıştıran Fransız Zinedine Zidane kazandı.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer

Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoFutbolGlobe Futbol ÖdülleriReal MadridSporZinedine Zidane
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