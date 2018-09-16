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Ronaldo attı Juventus kazandı

Ronaldo suskunluğu bozduğu maçta iki golle taraftarlarını sevindirdi.

Ronaldo attı Juventus kazandı

Ronaldo suskunluğu bozduğu maçta iki golle taraftarlarını sevindirdi.

16 Eylül 2018 Pazar 19:02
Ronaldo attı Juventus kazandı

Ronaldo attı Juventus kazandı

    Ronaldo suskunluğu bozduğu maçta iki golle taraftarlarını sevindirdi.Juventus’un Portekizli forvet oyuncusu Cristiano Ronaldo, İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) Sassuolo’yu 2-1 yendikleri maçta yeni takımıyla ilk gollerini attı.

Serie A’da son 7 yılın şampiyonu Juventus, Sassuolo’yu ağırladığı mücadeleyi, Ronaldo’nun 50 ve 65. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı ve 4’te 4 yaptı. Konuk ekibin golü 90 1’inci dakikada Khouma Babacar’dan geldi.

Juventus’un sezon öncesi Real Madrid’den transfer ettiği Ronaldo böylece yeni takımıyla 4. karşılaşmasında ilk gollerini kaydetti.

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Portekiz, İngiltere ve İspanya’dan sonra İtalya liginde de ağları sarsan 33 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki 517. lig maçında 400 gole ulaştı.

Ronaldo’nun Sporting Lizbon’da 3, Manchester United’da 84, Real Madrid’de de 311 golü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoJuventus
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