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Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

"Save the Children"ın destekçisi Portekizli futbolcu Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dünyanın dikkatini bir kez daha Suriyeli çocuklara çekti.

Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

"Save the Children"ın destekçisi Portekizli futbolcu Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tüm dünyanın dikkatini bir kez daha Suriyeli çocuklara çekti.

14 Mart 2018 Çarşamba 10:57
Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

İSTANBUL (AA) - Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla Suriyeli çocuklara destek içerikli görüntü paylaştı.

Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 Mart 2018

"Save the Children" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Suriyeli çocuklara uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya (Twitter, Facebook, Instagram) hesabında "Güçlü ol. İnançlı ol. Asla vazgeçme." mesajına yer verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, şubat ayında Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik saldırı görüntülerini paylaştı.

Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 14.03.2018 08:37
Anahtar Kelimeler:
SporSave The ChildrenReal MadridPortekiz Milli TakımıDoğu GutaCristiano Ronaldo
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