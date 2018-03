Ronaldo'dan Suriyeli çocuklara destek

İSTANBUL (AA) - Real Madrid ve Portekiz Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya aracılığıyla Suriyeli çocuklara destek içerikli görüntü paylaştı.

Be strong. Have faith. Never give up. #7WordsForSyria @SavetheChildren pic.twitter.com/WjGltzXhSV

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 13 Mart 2018

" adlı sivil toplum kuruluşunun destekçisi olan Ronaldo, Suriyeli çocuklara uygulanan şiddete dikkati çekmek amacıyla sosyal medya (Twitter, Facebook, Instagram) hesabında "Güçlü ol. İnançlı ol. Asla vazgeçme." mesajına yer verdi.

Portekizli yıldız futbolcu, şubat ayında Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde sivillere yönelik saldırı görüntülerini paylaştı.

Daha önce de "Save the Children" organizasyonuyla Suriyeli çocuklara destek veren Ronaldo, Suriye'deki aileler için yiyecek, giyecek ve tıbbi yardım malzemesi bağışında da bulunmuştu.

Muhabir: Yunus Kaymaz