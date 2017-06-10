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10 Haziran 2017 Cumartesi 19:09

Ronaldo Messi rekabeti turizme sıçradı

Messi,Ronaldo şimdi de turizm sektöründe buluştu

Ronaldo Messi rekabeti turizme sıçradı
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Ronaldo ve Messi şimdi de turizm de yarışıyor

   Dünyanın en iyi ikilisi futbol sahalarındaki rekabetlerini şimdi de turizme taşıdılar.İlk olarak Ronaldo’nun bir süredir yatırım amaçlı oteller satın almasının ardından bu kez Messi de bu sektöre girdi. Barcelona'nın başarılı  futbolcusu,Barcelona yakınlarındaki Sitges bölgesinde 30 milyon euro’ya bir otel satın aldı. Yıldız ismin otel satın aldığı bu bölgenin gey ve lezbiyen kulüpleriyle dolu olduğu, İspanya’da geylerin başkenti olarak bilindiği aktarıldı. Ronaldo ise daha önce Monte Carlo’da 140 milyon euro’luk bir otel satın almıştı.
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