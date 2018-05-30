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Ronaldo, Neymar ve Messi'ye fark attı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Neymar ve Lionel Messi'ye sosyal medyada fark attı.

Ronaldo, Neymar ve Messi'ye fark attı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Neymar ve Lionel Messi'ye sosyal medyada fark attı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:16
Ronaldo, Neymar ve Messi'ye fark attı

İSTANBUL (AA) - KPMG Football Benchmark ekibi, 'Avrupa Eliti 2018' raporunda sosyal medyada en çok takipçisi olan 20 futbolcuyu inceledi.

Real Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Ronaldo, 318,3 milyon takipçiyle zirvede yer alırken, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı futbolcusu Neymar (191,4 milyon kişi) ikinci, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Messi (179,3 milyon kişi) üçüncü oldu.

Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ise 69,8 milyon takipçiyle yedinci sırada yer aldı.

Muhabir: Serhat Bağbars

Anahtar Kelimeler:
Cristiano RonaldoLionel MessiNeymarSosyal MedyaSpor
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