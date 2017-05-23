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23 Mayıs 2017 Salı 07:59

Şampiyon Bağdat Caddesinde turunu attı

Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk turu attı

Şampiyon Bağdat Caddesinde turunu attı
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Şampiyon Bağdat Caddesinde turunu attı
   Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Bağdat Caddesi’nde şampiyonluk turu attı.Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla buluşan Fenerbahçe, ardından Euroleague Şampiyonluğunu kutlamak için Bağdat Caddesi’ne üstü açık otobüsle hareket etti.



   Yaşanan teknik bir arıza nedeniyle yolculuğa üstü kapalı otobüsle devam eden kafilemize taraftarlarımız kendi araçlarıyla eşlik etti. Otobüsün en önünde dün kazanılan THY Avrupa Ligi Kupası yer aldı.
   Takım otobüsünün Bağdat Caddesi’ne ulaşmasıyla coşku katlanarak devam etti. Meşaleler yakan taraftarlar Obradovic ve oyuncularımız lehine uzun süre tezahüratlarda bulundular. Otobüsün üstüne çıkan oyuncunlarımız da taraftarlarımızla birlikte karşılıklı tezahüratlarda bulundular ve Fenerbahçe marşları söylediler. Kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.
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FenerbahçeŞampiyonluk Turu
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