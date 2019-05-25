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Şampiyon Galatasaray'a özel kutlama

Şampiyon Galatasaray'a özel kutlama

25 Mayıs 2019 Cumartesi 22:48
Şampiyon Galatasaray'a özel kutlama

Şampiyon Galatasaray'a özel kutlama

Galatasaray'ın maçlarını oynadığı stada adını vererek yıllardır Cim Bom Bom'a büyük destek olan Türk Telekom, sarı kırmızılı camianın bugün Türk Telekom Stadyumu'ndaki kupa ve kutlama törenine de sponsor oldu. 

Galatasaray 22. şampiyonluğunu kazanıp büyük ses getirirken Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Şampiyonluk Kupası'nı Türk Telekom Stadyumu'nda, Türk Telekom sponsorluğundaki özel etkinlikte taraftarlarıyla birlikte kaldırdı. Onbinlerce seyircinin katıldığı kutlamalar birbirinden renkli görüntülere sahne olurken adeta yer sarı gök kırmızı oldu.

Şampiyonluk kutlamaları için kurulan sahne müthiş görsel şölene sahne olurken, kutlamaya gelen taraftarlar Galatasaraylı sanatçıların konserleriyle eğlenip stadyum girişinde kurulan Türk Telekom GSNet GSmobile etkinlik alanında keyifli aktivitelere katıldı ve 22 temalı hediyeler kazandı.

Türk Telekom Stadyumu'nda kupa bereketi

Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda geride bıraktığı 9 sezona 5 lig şampiyonluğu, 13 kupa sığdırarak önemli bir başarıya da imza attı. Türk Telekom Stadyumu, hem yurt içinden hem de yurt dışından rakiplerin en çok çekindiği saha olarak sporseverlerin hafızasına kazındı.

Galatasaray'ın resmi olarak şampiyonluğunu ilan ettiği 19 Mayıs gecesi hazırlıklarına başlanan özel etkinlik, 25 Mayıs Cumartesi günü 19.05'te başladı. Sarı kırmızılı sanatçıların şarkılarıyla coşan tribünler, 2018 – 2019 Şampiyonluk Kupası futbolcuların ellerinde yükselirken kendilerinden geçti. Futbolcuların isimlerinin tek tek anons edilerek sahneye çıktığı gecede oyuncuların kendilerine has eğlenceleri de coşkuyu artırdı. "İmparator" lakaplı Teknik Direktör Fatih Terim'e gece boyunca özel ilgili gösterilirken sarı kırmızılıların coşkusu tüm Türkiye'ye damga vurdu. Türk Telekom Stadyumu'ndaki şampiyonluk kutlamalarında gece boyunca zafer şarkıları çalındı.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyon GalatasarayGalatasarayCim Bom BomLig Lefter KüçükandonyadisGS
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