Şampiyon perdeyi Sivasspor maçıyla kapatıyor

Şampiyonluk Galatasaray perdeyi Sivasspor maçıyla bu akşam kapatıyor.Spor Toto Süper Lig’in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 34. ve son haftada bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Yeni 4 Eylül Stadı’nda yapılacak maç saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Süper Lig’in 33. haftasında şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Medipol Başakşehir’i 2-1 yenerek puanını 69’a çıkaran sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertli ekibin 3 puan önüne geçti. Rakibine karşı ikili averajda üstünlük kuran Galatasaray, Süper Lig’deki 22. şampiyonluğunu elde etti.

Son haftaya girilirken 38 puanla 14. sırada yer alan Demir Grup Sivasspor ise ligde kalmayı garantiledi.

Galatasaray’ın müsabakaya ligde az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

(Sözcü)