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22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:03

Şampiyon taraftarlarıyla Bağdat Caddesi'nde buluşuyor

Avrupa şampiyonu Fenerbahçe kazandığı bu başarısını taraftarlarıyla kutlayacak

Şampiyon taraftarlarıyla Bağdat Caddesi'nde buluşuyor
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Şampiyon taraftarlarıyla Bağdat Caddesi'nde buluşuyor
   Avrupa şampiyonu Fenerbahçe kazandığı bu başarısını taraftarlarıyla kutlayacak.Bu akşam ilk tören saat 17.00'de Fenerbahçe Tv'ye konuk olacak şampiyon ekip,daha sonra Fenerbahçe Ülker Sports Arena'ya geçecek.Basın mensupları ile bir araya gelecek olan Fenerbahçeli sporcular akşam saat 19.00'da üstü açık otobüs ile Bağdat caddesine geçerek şampiyonluğu kutlayacaklar.
   Fenerbahçe resmi sitesinden açıklanan kutlama programı şöyle;   
Üst üste üçüncü kez katıldığı Euroleague Final Four'da ikinci kez final oynayan ve İstanbul'da Olimpiakos'u 80-64 mağlup ederek Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla buluşuyor. Ülkemizi ve camiamızı gururlandıran Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, şampiyonluğumuzun kutlama programı çerçevesinde bugün saat 17:00 - 17:30 arasında Fenerbahçe Televizyonu’na katılacak. Bu yayının ardından Avrupa Şampiyonu takımımız, saat 17:30 - 18:30 arasında Fenerbahçe Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek olan medya gününde, basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Medya günü etkinliğinin sonrasında, oyuncularımız üstü açık takım otobüsü ile saat 19:00’da Fenerbahçe Ülker Sports Arena’dan Bağdat Caddesi’ne geçerek Avrupa Şampiyonluğumuzu taraftarlarımızla kutlayacak. Tüm taraftarlarımızı saat 19:00 itibariyle Bağdat Caddesi’ne bekliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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FenerbahçeKutlama
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