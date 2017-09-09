Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108452
ALTIN
147.660
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.5051
EURO
4.1028
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Beşiktaş Karabük deplasmanında
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Fenerbahçe Başakşehir'i konuk ediyor
Birinci transfer dönemi sona erdi
Birinci transfer dönemi sona erdi
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı
Trabzonspor, Volkan Şen ile anlaştı

Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 85 kiloda Rus rakibi Mukhammad Evloev’i 5-3 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan 17 yaşındaki Muhammed Furkan Dursun memleketi Samsunun Havza ilçesinde muhteşem bir törenle karşılandı.

Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama

Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Güreş Şampiyonasında grekoromen stil 85 kiloda Rus rakibi Mukhammad Evloev’i 5-3 mağlup ederek Dünya Şampiyonu olan 17 yaşındaki Muhammed Furkan Dursun memleketi Samsunun Havza ilçesinde muhteşem bir törenle karşılandı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 18:17
Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama

Ankara Samsun Karayolunda konvoyla karşılanan Muhammed Furkan Dursun için memleketi Havza’da Mehmetçik Meydanında tören düzenlendi. Dursun ilçeye kendisi için hazırlanan araçtan halkı selamlayarak girdi.

Mehmetçik Meydanında düzenlenen karşılama töreninde konuşan Samsun Milletvekili Kemal Zeybek Dünya Şampiyonu Dursun’a başarılar diledi. Zeybek; “Sadece bugün değil, gelecekte de kardeşimize milli forma altında başarılar dilerim.” dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Muhammed Furkan Dursun’dan olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini belirterek; “Samsun’dan çıkan en büyük güreşçi Yaşar Doğu gibi inşallah Muhammet Furkan’da tarihe geçecektir. Anne ve Babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza Havza Belediyesi olarak maddi manevi destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Muhammet Furkan kardeşimize de 50 bin Havzalı adına elimizden gelen maddi ve manevi desteği bundan sonra da vereceğiz.” dedi.

Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Dursun ise; “Kusura bakmayın Yunanistan’da İstiklal Marşımızı bağıra bağıra söylediğimden sesim kısıldı. Ben Havza doğumluyum ve burada güreşe başladım, İstanbul’da güreş hayatıma devam ettim. Çok şükür ki dünya şampiyonu oldum. Havza’yı ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Farklı memleketlerde bayrağımızı en yukarıya çektirdiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı en yukarıya çektirdiğimizde yabancıların gözlerindeki hırsı görünce insan çok mutlu oluyor.” dedi.

Baba Aydın Dursun ise İstanbul’dan Bayrak için sloganı ile yola çıktıklarını belirterek; “Bir baba için en büyük gurur verici şey bağıra bağıra İstiklal Marşını söylemekti. Bayrağımızı göndere çektirmekti.” dedi.

Konuşmaların ardından başta Havza Belediye Başkanı Murat İkiz olmak üzere dünya şampiyonu güreşçiye çeşitli hediyeler verildi.

Anahtar Kelimeler:
Yıldızlar Dünya Güreş ŞampiyonasıMuhammed Furkan DursunSamsununHavzaHavza Belediye Başkanı Murat İkiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde
Fransa'yı yenen Almanya çeyrek finalde
TBF Başkanı Türkoğlu: Kazansa da kaybetse de iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz
TBF Başkanı Türkoğlu: Kazansa da kaybetse de iyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Real Madrid yine evinde puan kaybetti
Manchester City, Liverpool'u farklı geçti
Manchester City, Liverpool'u farklı geçti
Basketbol: Galenos Cup
Basketbol: Galenos Cup
Transferin en hızlısı Göztepe
Transferin en hızlısı Göztepe
Türkiye çeyrek final için sahada
Türkiye çeyrek final için sahada
Slovenya çeyrek finalde
Slovenya çeyrek finalde
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim