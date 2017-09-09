Şampiyona Memleketinde Muhteşem Karşılama

Ankara Samsun Karayolunda konvoyla karşılanan Muhammed Furkan Dursun için memleketi Havza’da Mehmetçik Meydanında tören düzenlendi. Dursun ilçeye kendisi için hazırlanan araçtan halkı selamlayarak girdi.

Mehmetçik Meydanında düzenlenen karşılama töreninde konuşan Samsun Milletvekili Kemal Zeybek Dünya Şampiyonu Dursun’a başarılar diledi. Zeybek; “Sadece bugün değil, gelecekte de kardeşimize milli forma altında başarılar dilerim.” dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise Muhammed Furkan Dursun’dan olimpiyat şampiyonluğu beklediklerini belirterek; “Samsun’dan çıkan en büyük güreşçi Yaşar Doğu gibi inşallah Muhammet Furkan’da tarihe geçecektir. Anne ve Babasına böyle bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza Havza Belediyesi olarak maddi manevi destek oluyoruz ve olmaya devam edeceğiz. Muhammet Furkan kardeşimize de 50 bin Havzalı adına elimizden gelen maddi ve manevi desteği bundan sonra da vereceğiz.” dedi.

Dünya Şampiyonu Muhammed Furkan Dursun ise; “Kusura bakmayın Yunanistan’da İstiklal Marşımızı bağıra bağıra söylediğimden sesim kısıldı. Ben Havza doğumluyum ve burada güreşe başladım, İstanbul’da güreş hayatıma devam ettim. Çok şükür ki dünya şampiyonu oldum. Havza’yı ve Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Farklı memleketlerde bayrağımızı en yukarıya çektirdiğim için çok mutluyum. Bayrağımızı en yukarıya çektirdiğimizde yabancıların gözlerindeki hırsı görünce insan çok mutlu oluyor.” dedi.

Baba Aydın Dursun ise İstanbul’dan Bayrak için sloganı ile yola çıktıklarını belirterek; “Bir baba için en büyük gurur verici şey bağıra bağıra İstiklal Marşını söylemekti. Bayrağımızı göndere çektirmekti.” dedi.

Konuşmaların ardından başta Havza Belediye Başkanı Murat İkiz olmak üzere dünya şampiyonu güreşçiye çeşitli hediyeler verildi.