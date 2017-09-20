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Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında HalkBank ile karşılaştı.

Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında HalkBank ile karşılaştı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:12
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında HalkBank ile karşılaştı. Sezonun ilk resmi maçında rakibini 3-1 mağlup eden Veljko Basic’in öğrencileri, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nın 3. kez sahibi olarak yeni sezona da kupayla başladı.

   Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, daha önce Süper Kupa adıyla anılan organizasyonda 2010-11 ve 2011-12 yıllarında mutlu sona ulaşmıştı. Şampiyon Fenerbahçe'nin madalyalarını ve şampiyonluk kupasını T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak takdim etti.  

 Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank: Petric, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Emre Batur,

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Gladyr, Metin Toy, Quesque, Resul Tekeli (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Burak Hazırol)

Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25 Süre: 121 dakika (33, 29, 34, 25)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHalkbank
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