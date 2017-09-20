Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında HalkBank ile karşılaştı. Sezonun ilk resmi maçında rakibini 3-1 mağlup eden Veljko Basic’in öğrencileri, Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nın 3. kez sahibi olarak yeni sezona da kupayla başladı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, daha önce Süper Kupa adıyla anılan organizasyonda 2010-11 ve 2011-12 yıllarında mutlu sona ulaşmıştı. Şampiyon Fenerbahçe'nin madalyalarını ve şampiyonluk kupasını T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Osman Aşkın Bak takdim etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Bilal Çağlar

Halkbank: Petric, Faik Samet Güneş, Hierrezuelo, Burutay Subaşı, Hakkı Çapkınoğlu, Hernandez (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Loh, Mustafa Ramazanoğlu, Emre Batur,

Fenerbahçe: Selçuk Keskin, Sket, Gladyr, Metin Toy, Quesque, Resul Tekeli (Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, Oğulcan Yatgın, Metin Toy, Burak Hazırol)

Setler: 22-25, 26-24, 18-25, 13-25 Süre: 121 dakika (33, 29, 34, 25)