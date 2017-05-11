Şampiyonlar Lig'i finalinde Juventus-Real Madrid karşılaşacak

Salı günü akşamı Şampiyonlar Lig finalinin ilk takımı belli olmuştu.Juventus Monoca'yı geçerek adını finale yazdırmıştı.Dün akşam da Real Madrid Atletico Madrid'i eleyerek finale adını yazdırdı.Real Madrid-Atletico Madrid maçında 3-0'ın rövaşında 16 dakikada bulduğu iki golle şahlanan Atletico Madrid, zoru başaramadı. Isco'nun golü tüm ümitleri bozarken Cüneyt Çakır'ın son düdüğü Real Madrid'i 15. kez Şampiyonlar Ligi finaline yazdırdı. İspanyol ekip, finalde Juventus ile karşılaşacak.
Final maçı 3 Haziran Cumartesi saat 21.45'de Millennium Stadyumu (Principality Stadı), Galler'de oynanacak.