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Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

16 Mart 2018 Cuma 14:35
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

   UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşirken, Bayern Münih'in rakibi Sevilla oldu.

Barcelona-Roma
Sevilla-Bayern Münih
Juventus-Real Madrid
Liverpool-Manchester City
 

Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 3-4 Nisan’da, rövanşları 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'inde son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Tur biletini alan takımlar şöyle; Atletico Madrid Marsilya, Lazio, Sporting, RB Leipzig, CSKA Moskova, Arsenal, Salzburg Kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa’nın 2 numaraları kupasında ise ilk maçlar 5 Nisan, rövanşları 12 Nisan’da yapılacak.

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