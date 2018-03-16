Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşirken, Bayern Münih'in rakibi Sevilla oldu.

Barcelona-Roma

Sevilla-Bayern Münih

Juventus-Real Madrid

Liverpool-Manchester City



Şampiyonlar Ligi'nde ilk karşılaşmalar 3-4 Nisan’da, rövanşları 10-11 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'inde son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Tur biletini alan takımlar şöyle; Atletico Madrid Marsilya, Lazio, Sporting, RB Leipzig, CSKA Moskova, Arsenal, Salzburg Kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa’nın 2 numaraları kupasında ise ilk maçlar 5 Nisan, rövanşları 12 Nisan’da yapılacak.

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