Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma, Messi'li Barcelona ile eşleşirken, Bayern Münih'in rakibi Sevilla oldu.
Barcelona-Roma
Sevilla-Bayern Münih
Juventus-Real Madrid
Liverpool-Manchester City
UEFA Avrupa Ligi'inde son 16 turu rövanş maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Tur biletini alan takımlar şöyle; Atletico Madrid Marsilya, Lazio, Sporting, RB Leipzig, CSKA Moskova, Arsenal, Salzburg Kura çekimi TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Avrupa’nın 2 numaraları kupasında ise ilk maçlar 5 Nisan, rövanşları 12 Nisan’da yapılacak.
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