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Beşiktaş-Porto maçına İspanyol hakem

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, 21-22 Kasım'da oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, 21-22 Kasım'da oynanacak.

20 Kasım 2017 Pazartesi 09:49
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları başlıyor

İSTANBUL(AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları, 21 Kasım Salı ve 22 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki 5. maçında, yarın saat 20.00'de Portekiz'in Porto takımını konuk edecek.

Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

21 Kasım Salı:

20.00 Spartak Moskova (Rusya) - Maribor (Slovenya)

20.00 Beşiktaş - Porto (Portekiz)

22.45 Sevilla (İspanya) - Liverpool (İngiltere)

22.45 Napoli (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.45 Manchester City (İngiltere) - Feyenoord (Hollanda)

22.45 Monaco (Fransa) - Leipzig (Almanya)

22.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

22.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Madrid (İspanya)

22 Kasım Çarşamba:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)

22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)

22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

Son Güncelleme: 20.11.2017 07:44
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Spor
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