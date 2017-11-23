Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

ANKARA (AA) - Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının 5. haftası, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 müsabakayla tamamlandı.

C Grubu'ndaki mücadelede Chelsea, Karabağ'ı deplasmanda 4-0 yenerek bitime bir maç kala adını son 16 turuna yazdırdı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise tur umudunu ayakta tutmak isteyen Atletico Madrid, seyircisi önünde çıktığı Roma maçını, Griezmann ve Gameiro'nun golleriyle 2-0 kazandı.

D Grubu'nun iddialı ekipleri Juventus ile Barcelona'nın karşılaşması 0-0 bitince Barcelona, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, ilk 11'de sahaya sürmediği yıldız futbolcu Messi'yi 56. dakikada oyuna aldı.

Paris'te gol yağmuru

Son 16 turuna yükselmesi daha önce kesinleşen(PSG), sahasında Celtic'i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'de Neymar ve Cavani ikişer, Mbappe, Verratti, Dani Alves ise birer gol kaydetti.

Gruplarda son müsabakalar öncesi 24 gole ulaşan PSG, 2016-2017 sezonunda attığı 21 golle Borussia Dortmund'un elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" rekorunu kırdı.

Basel kazandı, Ibrahimovic tarihe geçti

A Grubu'nun kaderini belirleyecek karşılaşmada Basel, lider Manchester United'ı 1-0 yenerek son 16 iddiasını sürdürdü.

Uzun sakatlık döneminin ardından 18 Kasım'da sahalara dönen Manchester United'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, 74. dakikada oyuna girdi. Manchester United, 36 yaşındaki Ibrahimovic'in Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 7. farklı kulüp oldu. Ibrahimovic böylece Javier Saviola ve Nicolas Anelka ile paylaştığı bu alandaki rekoru 7 takımla tek başına ele geçirdi.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer