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Sarayın sultanları finalde

 EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Galatasaray, İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmayı 69-62 kazandığı için adını finale yazdırdı

Sarayın sultanları finalde

 EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Galatasaray, İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmayı 69-62 kazandığı için adını finale yazdırdı

29 Mart 2018 Perşembe 08:34
Sarayın sultanları finalde

Sarayın sultanları finalde

   EuroCup Women yarı final turu rövanş maçında Galatasaray kadın basketbol takımı, İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'ya 57-55 mağlup olmasına rağmen ilk karşılaşmayı 69-62 kazandığı için adını finale yazdırdı

SALON: Pabellon 
HAKEMLER: Sebastien Clivaz (İsviçre), Dariusz Zapolski (Polonya), Martin Horozov (Bulgaristan)

PERFUMERIAS AVENIDA: De Souza 6, Dominguez 15, Gil, Givens 6, Mestdagh, Robinson 10, Asurmendi 3, Elonu 8, Moss 5, Nicholls 4 
GALATASARAY: Işıl Alben 2, Davis, Dubljevic 6, Epoupa 9, Petronyte 12, Quigley 24, Kobryn 2, Tuğba Taşçı, Merve Uygul

Çeyrek skorları:

17-9,

14-17 (31-26),

14-18 (45-44),

12-11 (57-55)

Galatasaray, EuroCup Women finalinde Reyer Venezia-Hatay Büyükşehir Belediyesi eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer eşleşmesinde Hatay, Venezia'yı ilk maçta 74-54 yenerken rövanş maçı 29 Mart'ta İtalya'da oynanacak. İki ayaklı final maçları ise 11 ve 18 Nisan'da...

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı
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