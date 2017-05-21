Şenol Güneş “Dualarım Fenerbahçe ile beraber”

THY Euroleague Final Four’da Olympiakos ile bu akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten destek geldi.Fenerbahçe’ye başarılar dileyen Güneş, “dedi.

THY Euroleague Final Four’da Olympiakos ile bu akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten destek geldi.