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21 Mayıs 2017 Pazar 10:07

Şenol Güneş “Dualarım Fenerbahçe ile beraber”

 THY Euroleague Final Four’da Olympiakos ile bu akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten destek geldi.

Şenol Güneş 'Dualarım Fenerbahçe ile beraber”
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Şenol Güneş “Dualarım Fenerbahçe ile beraber”
   THY Euroleague Final Four’da Olympiakos ile bu akşam final maçına çıkacak olan Fenerbahçe’ye Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’ten destek geldi.Fenerbahçe’ye başarılar dileyen Güneş, “Avrupa’da, dünyada Türk takımı nerede yarışıyorsa başarılı olmasını gönülden isterim. Basketbolda finale gelen bir takımın şampiyonluğunu gönülden isterim. Dualarım onlarla beraber. Olympiakos daha zayıf gösterilse bile, zaman zaman sürprizler yapabilecek bir takım. İnşallah böyle bir sonuç olmaz ve Fenerbahçe şampiyon olur, biz de mutlu oluruz. Türkiye’nin kazancına bu. Güreşte, hentbolda her zaman Türkiye ve Türkler kazansın, bunu gönülden istiyorum” dedi.
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FenerbahçeŞenol Güneş
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