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Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “

 Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç ile ilgili açıklamada bulundu

Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “

 Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç ile ilgili açıklamada bulundu

14 Eylül 2017 Perşembe 10:11
Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “

Şenol Güneş: ‘Sadece bir maç kazandık’ “

   Porto galibiyeti sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maç ile ilgili açıklamada bulundu.Güneş açıklamasında şunları söyledi."Grupta iyi başlangıç önemliydi ve bunu başardık. Ellerinden gelen gayreti gösterdi oyuncularım. Baskılı oynayacaklarını biliyorduk. İyi bir takımla oynadık. Direnç gösterdik. Fizik gücümüzü iyi kullandık. Tecrübeli oyuncular devreye girdi. Kazanan takım olarak mutluyuz. Sadece bir maç kazandık. Önümüzde zor maçlar var. Adım adım gideceğiz. Oyuncuların iyi niyeti sahaya yansıdı.”

Anahtar Kelimeler:
Şenol GüneşBeşiktaş
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