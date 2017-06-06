Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oldu.Ön anlaşma yapılan Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin de transferi her an duyurabileceği öğrenildi.Teknik heyet sorununu çözen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın'la bir araya gelerek transfer çalışmalarının startını vermesi bekleniyor.
Sergen Yalçın hangi takımın başına geçti
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oldu.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oldu.Ön anlaşma yapılan Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin de transferi her an duyurabileceği öğrenildi.Teknik heyet sorununu çözen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın'la bir araya gelerek transfer çalışmalarının startını vermesi bekleniyor.