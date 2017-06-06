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06 Haziran 2017 Salı 14:43

Sergen Yalçın hangi takımın başına geçti

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oldu.

Sergen Yalçın hangi takımın başına geçti
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Sergen Yalçın hangi takımın başına geçti
    Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü oldu.Ön anlaşma yapılan Sergen Yalçın'ın resmi imzayı birkaç gün içerisinde atması beklenirken, sarı-siyahlı yönetimin de transferi her an duyurabileceği öğrenildi.Teknik heyet sorununu çözen Evkur Yeni Malatyaspor yönetiminin, önümüzdeki günlerde Sergen Yalçın'la bir araya gelerek transfer çalışmalarının startını vermesi bekleniyor.
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Anahtar Kelimeler
Sergen YalçınEvkur Yeni Malatyaspor
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