Sevilla, Real Madrid'i dağıttı

Sevilla Real Madrid'i evinde 3-0 net skorla geçti.LaLiga 6. hafta karşılaşmasında Sevilla, Real Madrid'i ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.Ev sahibi ekip, 17. ve 21. dakikalarda Andre Silva'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın 339. dakikasında Wissam Ben Yedder, Sevilla'yı 3-0 öne geçirdi. Bu aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Karşılaşmanın 54. dakikada Luka Modric'in attığı golde maçın hakemi 'VAR' uygulamasına gitti. Hakemin 'VAR' analizi sonucu gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz saydı. Karşılaşmanın geride kalan bölümünde başka gol olmayınca Sevilla sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Sevilla puanını 10'a çıkartırken, bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Real Madrid 13 puanda kaldı. Barcelona'nın iki maçta 5 puan kaybettiği haftada beklenmedik bir mağlubiyet alan Real Madrid, cumartesi günü oynayacağı Madrid derbisine moralsiz çıkacak.

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