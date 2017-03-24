Fenerbahçe futbol takımında alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından teknik direktör Advocaat'ın gidecek,kalacak sorusuna net yanıt geldi.Sezon sonunda görevini bırakacak Dick Advocaat ile sezon sonuna kadar devam edilmesi kararı çıktı. Milli arayı ülkesinde geçiren Advocaat'ın ise pazar günü takımın başına dönmesi bekleniyor.
Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de
Fenerbahçe futbol takımında alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından teknik direktör Advocaat'ın gidecek,kalacak sorusuna net yanıt geldi
Fenerbahçe futbol takımında alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından teknik direktör Advocaat'ın gidecek,kalacak sorusuna net yanıt geldi.Sezon sonunda görevini bırakacak Dick Advocaat ile sezon sonuna kadar devam edilmesi kararı çıktı. Milli arayı ülkesinde geçiren Advocaat'ın ise pazar günü takımın başına dönmesi bekleniyor.