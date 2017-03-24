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24 Mart 2017 Cuma 10:19

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de

 Fenerbahçe futbol takımında alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından teknik direktör Advocaat'ın gidecek,kalacak sorusuna net yanıt geldi

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de
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Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de
   Fenerbahçe futbol takımında alınan kötü sonuçlar ve şampiyonluk yarışından erken kopmanın ardından teknik direktör Advocaat'ın gidecek,kalacak sorusuna net yanıt geldi.Sezon sonunda görevini bırakacak Dick Advocaat ile sezon sonuna kadar devam edilmesi kararı çıktı. Milli arayı ülkesinde geçiren Advocaat'ın ise pazar günü takımın başına dönmesi bekleniyor.
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FenerbahçeAdvocaat
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