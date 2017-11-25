Sharapova ile Büyükakçay karşı karşıya gelecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Federasyonu ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay arasındaki maç saat 16.45'te başlayacak. Bu müsabaka öncesinde Türk tenisinin genç yıldızları karışık çiftlerde karşılaşacak. Ayrıca etkinlik kapsamında konser düzenlenecek ve çeşitli gösteriler de yapılacak.

Organizasyon için daha önce satışa sunulan biletler tükenirken, 9 yaşından küçük çocuklar, 65 yaşın üstündekiler ile engelliler etkinliği ücretsiz olarak takip edebilecek.

Kadınlar dünya sıralamasında 21 hafta 1 numarada kalan ve 5 Grand Slam, 35 tekler şampiyonluğu bulunan Maria Sharapova, yasaklı maddeler listesinde yer alan "meldonyum" kullandığı gerekçesiyle tenisten 2 yıl men edilmişti. Rus tenisçinin bu cezası daha sonra 15 aya indirilmişti. Sharapova, cezasının bitmesinin ardından bu sezon Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olmuştu.

İstanbul'da geçen yıl WTA şampiyonluğu yaşayan Çağla Büyükakçay ise 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirmişti.

Muhabir: Ercan Çakar