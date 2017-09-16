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Singapur'da ilk cep Vettel'in

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sine Ferrari pilotu Vettel ilk sıradan başlayacak.

Singapur'da ilk cep Vettel'in

Formula 1'de Singapur Grand Prix'sine Ferrari pilotu Vettel ilk sıradan başlayacak.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:52
Singapur'da ilk cep Vettel'in

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı Singapur Grand Prix'sine Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak. 

Singapur'daki 5 bin 65 metrelik Marina Bay Street Pisti'nde, 61 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Formula 1'de dört dünya şampiyonluğu bulunan Ferrari pilotu Sebastian Vettel, 1.39.491'lik derecesiyle pole pozisyonunu elde ederken, Red Bull-TAG Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen 1.39.814 ile ikinci, takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise 1.39.840 ile üçüncü en iyi zamana imza attı.

Çekişmeli geçen sezonda Mercedes adına yarışan ve pilotlar klasmanında Vettel'in üç puan önünde yer alan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise 1.40.126 ile beşinci sırada kaldı.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak İtalya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:

1. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.39.491

2. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.39.814

3. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.39.840

4. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.40.069

5. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.40.126

6. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.40.810

7. Nico Hulkenberg (Renault) 1.41.013

8. Fernando Alonso (McLaren Honda) 1.41.179

9. Stoffel Vandoorne (McLaren Honda) 1.41.398

10. Carlos Sainz (Toro Rosso) 1.42.056

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 16.09.2017 19:01
Anahtar Kelimeler:
SporSingapur Grand PrixSebastian VettelFormula 1 Dünya Şampiyonası
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