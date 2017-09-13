Sırbistan adını yarı finale yazdırdı

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşan Sırbistan, 83-67 skorla rakibini mağlup etti.

Sırbistan, yarı finalde 15 Eylül Cuma günü Rusya ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, Melli ve Datome'nin sayılarıyla 2. dakikada 5-0 üstünlük yakaladı. Ardından iki takım da skor üretmekte zorlandı. Uyguladığı etkili savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Sırbistan, oyuna kenardan dahil olan Micic'in pota altından kaydettiği sayılarla 7. dakikada 8-7 öne geçti. Erken faul problemi yaşayan İtalya'nın Datome, Filloy ve Belinelli ile bulduğu basketlere Lucic, Marjanovic, Macvan ve Milosavljevic ile karşılık veren Sırbistan, ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta savunma ve hücumda daha üstün bir oyun sergileyen Sırbistan, Marjanovic, Bogdanovic, Jovic ve Lucic'in sayılarıyla 18. dakikada farkı çift haneli sayılara taşıdı: 27-38. Ardından Burns ve Datome ile arka arkaya 3 sayılık basketler bulan İtalya, aynı dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 33-38. Sırbistan, kalan bölümde Marjanovic, Lucic ve Kuzmic'in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

İki takım da ikinci yarıya düşük şut yüzdesiyle başladı. Sırbistan, Kuzmic, Macvan ve Lucic'in sayılarıyla 25. dakikada 15 sayılık farka ulaştı: 37-52. İtalya, Belinelli, Biligha ve Aradori'nin basketleriyle 28. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 46-54. Macvan ile pota altını etkili kullanan Sırbistan, final periyoduna 59-48 avantajlı girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin ilk bölümünde İtalya, Belinelli ve Datome ile etkili olurken, Sırbistan ise Bogdanovic ve Milosavljevic ile sayılar buldu. İtalya, Datome'nin 35. dakikada kaydettiği basketle farkı tek haneli sayılara indirdi: 59-67. Kalan bölümde sayı bulmakta zorlanan İtalya karşısında Bogdanovic'in skorer oyunuyla farkı açan Sırbistan, karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırp başantrenör Dusan Ivkovic ile eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga da takip etti.

Muhabir: Emre Doğan



