Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108156
ALTIN
147.096
DOLAR
3.4550
STERLİN
4.5682
EURO
4.1063
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Son Dakika
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu...
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi Kabul Etti
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi...
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar...

Sırbistan adını yarı finale yazdırdı

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında İtalya'yı 83-67 yenen Sırbistan, yarı finale yükseldi.

Sırbistan adını yarı finale yazdırdı

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında İtalya'yı 83-67 yenen Sırbistan, yarı finale yükseldi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 23:47
Sırbistan adını yarı finale yazdırdı

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya ile karşılaşan Sırbistan, 83-67 skorla rakibini mağlup etti.

Sırbistan, yarı finalde 15 Eylül Cuma günü Rusya ile karşılaşacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan İtalya, Melli ve Datome'nin sayılarıyla 2. dakikada 5-0 üstünlük yakaladı. Ardından iki takım da skor üretmekte zorlandı. Uyguladığı etkili savunmayla rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen Sırbistan, oyuna kenardan dahil olan Micic'in pota altından kaydettiği sayılarla 7. dakikada 8-7 öne geçti. Erken faul problemi yaşayan İtalya'nın Datome, Filloy ve Belinelli ile bulduğu basketlere Lucic, Marjanovic, Macvan ve Milosavljevic ile karşılık veren Sırbistan, ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyotta savunma ve hücumda daha üstün bir oyun sergileyen Sırbistan, Marjanovic, Bogdanovic, Jovic ve Lucic'in sayılarıyla 18. dakikada farkı çift haneli sayılara taşıdı: 27-38. Ardından Burns ve Datome ile arka arkaya 3 sayılık basketler bulan İtalya, aynı dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 33-38. Sırbistan, kalan bölümde Marjanovic, Lucic ve Kuzmic'in kazandırdığı sayılarla soyunma odasına 44-33 üstün gitti.

İki takım da ikinci yarıya düşük şut yüzdesiyle başladı. Sırbistan, Kuzmic, Macvan ve Lucic'in sayılarıyla 25. dakikada 15 sayılık farka ulaştı: 37-52. İtalya, Belinelli, Biligha ve Aradori'nin basketleriyle 28. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 46-54. Macvan ile pota altını etkili kullanan Sırbistan, final periyoduna 59-48 avantajlı girdi.

Dördüncü ve son çeyreğin ilk bölümünde İtalya, Belinelli ve Datome ile etkili olurken, Sırbistan ise Bogdanovic ve Milosavljevic ile sayılar buldu. İtalya, Datome'nin 35. dakikada kaydettiği basketle farkı tek haneli sayılara indirdi: 59-67. Kalan bölümde sayı bulmakta zorlanan İtalya karşısında Bogdanovic'in skorer oyunuyla farkı açan Sırbistan, karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Sırp başantrenör Dusan Ivkovic ile eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga da takip etti.

Muhabir: Emre Doğan


Anahtar Kelimeler:
2017 Avrupa Basketbol ŞampiyonasıBasketbolItalyaSırbistanSpor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'tan tarihi zafer
Beşiktaş'tan tarihi zafer
IOC Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı
IOC Olimpiyat Oyunları'nın ev sahiplerini açıkladı
Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde
Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman açıklaması
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”
Vali Kaymak: “Samsunumuzun Gururu Oldunuz”
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi Kabul Etti
Başkan Yılmaz, Şampiyon Güreşçiyi Kabul Etti
Real Madrid Marcelo'nun sözleşmesini uzattı
Real Madrid Marcelo'nun sözleşmesini uzattı
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira
Galatasaray'ın net borcu 2 milyar 521 milyon lira

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim