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01 Mart 2017 Çarşamba 22:11

Sivasspor 0-Atiker Konyaspor 0

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor 0-Atiker Konyaspor 0
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Sivasspor 0-Atiker Konyaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok , Serkan Çimen 
SİVASSPOR: Tolgahan - Rıdvan , Boye , Hasan , Ziya - Hakan , Kerim , Yiğit (Dk.59 Galip x), Leandro  (Burhan ), Emre (Dk.77 Gökhan- Gekas 
ATİKER KONYASPOR: Kaya - Skubic  Ali Turan , Selim , Douglas - Ömer Ali , Volkan , Ali Çamdalı , Meha  (Dk.65 Hadziahmetovic , Milosevic (Dk.65 Rangelov- Bajic (Dk.88 Halil İbrahim ?) SARI KARTLAR: Yiğit, Boye (Sivasspor), Volkan, Ali Turan, Rangelov (Atiker Konyaspor)
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Anahtar Kelimeler
SivassporAtiker Konyaspor
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