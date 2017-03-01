Sivasspor 0-Atiker Konyaspor 0
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Sivasspor sahasında Atiker Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı.
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok , Serkan Çimen
SİVASSPOR: Tolgahan - Rıdvan , Boye , Hasan , Ziya - Hakan , Kerim , Yiğit (Dk.59 Galip x), Leandro (Burhan ), Emre (Dk.77 Gökhan- Gekas
ATİKER KONYASPOR: Kaya - Skubic Ali Turan , Selim , Douglas - Ömer Ali , Volkan , Ali Çamdalı , Meha (Dk.65 Hadziahmetovic , Milosevic (Dk.65 Rangelov- Bajic (Dk.88 Halil İbrahim ?) SARI KARTLAR: Yiğit, Boye (Sivasspor), Volkan, Ali Turan, Rangelov (Atiker Konyaspor)