Sivasspor'a coşkulu karşılama: Onbinler sokaklara döküldü

TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak ligin bitimine 1 hafta kala'e çıkmayı garantileyenbugün kara yolu ile Adana'dan Sivas'a geldi. Kırmızı-beyazlı ekip akşam tesislerinden çıkarak konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Yaklaşık 10 bin kişilik taraftar topluluğu tarafından meşalelerle karşılanan Sivasspor'a taraftarlar uzun süre tezahürat yaptı. Sivasspor'un gelişi sırasında cadde ve bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.Daha sonra Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktör Samet Aybaba ve futbolcular yoğun güvenlik önlemleri arasında valiliğe girdi. Valilik balkonuna çıkan Başkan Otyakmaz, teknik heyet ve futbolcular taraftarlarla Süper Lig coşkusunu yaşadı. Başkan Otyakmaz taraftara balkondan çiçek attı. Futbolcularda taraftarların oluşturduğu görsel şölende selfie yaptı.Valilik binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan"Gerçekten bu yıl çok zor geçti. Bu ligin zorlu bir mücadele ligi olduğunu biliyorduk. Ama 11 yıldır sadece uzaktan seyrediyorduk. Biraz unutmuşuz gerçekten zor bir ligmiş. Mücadelenin had safhada olduğu bir lig. Sezona kötü başladık biraz bizden umutlar kesilmiş gibiydi. 5 maçta 4 puanda kalmıştık ligin dibine demir atıyorduk. Ama sonra yapılan hamlelerle takımının kalitesi belliydi. Bu lige bir uyum süreci yaşarken bu puanları kaybettik. Sonra futbolcularda gerçeklerle yüz yüze kalınca o mücadeleyi göstermek zorunda kaldılar" dedi.Takımın başına'ın getirilmesiyle takımın yükselişe geçtiğini ancak bir süre sonra ivme kaybı yaşandığını belirten Otyakmaz, "Ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirdik. Bu süreç devam etti fakat sonra yine bir ivme kaybı söz konusu oldu Mesut hoca ile. Ligin son 9 haftasında Samet hoca ile anlaştık bu periyodu da çok iyi bir şekilde engin tecrübesiyle, gergin ortamı yumuşatan, Türkiye'nin en çok maça çıkan teknik direktörünü getirerek takımın başına bu süreci de en iyi şekilde atlattık ve mutlu sona komşu vilayetimiz Malatyaspor ile birlikte bu aşamayı birinci ve ikinci olarak kapattık. Şimdi de son karşılaşma var bu da ligi taçlandıracak karşılaşma inşallah maçı biz kazanıp ligi şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Malatyaspor taraftarını da tribünlere davet ediyoruz. Yasal sınır müsaade ettiği kadar onlara bilet vereceğiz. Federasyondan aradılar birinci ve ikinci lig kupasını burada vermeyi istediklerini söylediler. Sanırım Federasyon Başkanımız kupayı vermeye buraya gelecek" diye konuştu.