Sivasspor'da Mesut Bakkal istifa etti

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Şanlıurfaspor ile karşılaşanTeknik Direktörüistifa ettiğini duyurdu.TFF 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Şanlıufaspor’a 2-1 yenilen Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, maç sonu yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Bakkal açıklamasında, "Tuhaf bir maç. Şimdi yönetimle görüşeceğim, istifamı yönetime sunacağım. İnşallah kabul ederler. Saygının olmadığı bir yerde ya da karşılıklı buluşmadığı bir yerde çalışmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Şanlıurfaspor’u tebrik ediyorum” diyerek istifasını yönetime sunacağını belirtti.