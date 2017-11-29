Sivasspor, son dakika gölü ile güldü

SİVAS (AA) - 63. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Hakan Bilgiç'in ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Hüseyin Koç, gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Galip'in şutunda, kaleci Hüseyin Koç'un tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Abdullah Balikuv'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0
77. dakikada Bucaspor beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen Bucaspor atağında Enes Alıç'ın pasına hareketlenen Saruhan Fındıkçı'nın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1
Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Muhabir: Halife Yalçınkaya