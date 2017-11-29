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Sivasspor, son dakika gölü ile güldü

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'u 2-1 yendi.

Sivasspor, son dakika gölü ile güldü

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'u 2-1 yendi.

29 Kasım 2017 Çarşamba 18:14
Sivasspor, son dakika gölü ile güldü

SİVAS (AA) - 63. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Hakan Bilgiç'in ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Hüseyin Koç, gole izin vermedi. Dönen topu önünde bulan Galip'in şutunda, kaleci Hüseyin Koç'un tokatlayarak uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlak Abdullah Balikuv'a çarparak ağlarla buluştu: 1-0

77. dakikada Bucaspor beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen Bucaspor atağında Enes Alıç'ın pasına hareketlenen Saruhan Fındıkçı'nın ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1

90. dakikada Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Emre Kılınç'ın ortasında ceza alanındaki Ömer Kanberoğlu'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Demir Grup Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Muhabir: Halife Yalçınkaya

Son Güncelleme: 29.11.2017 16:49
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıSporFutbolDemir Grup SivassporBucaspor
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