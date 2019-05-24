Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
86072
ALTIN
251.212
DOLAR
6.0742
STERLİN
7.7308
EURO
6.8075

Sivasspor son maçta şampiyona geçit vermedi

 Sivasspor son maçta şampiyon Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelerek maçı 4-3 kazandı.

Sivasspor son maçta şampiyona geçit vermedi

 Sivasspor son maçta şampiyon Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelerek maçı 4-3 kazandı.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:13
Sivasspor son maçta şampiyona geçit vermedi

Sivasspor son maçta şampiyona geçit vermedi

   Sivasspor son maçta şampiyon Galatasaray karşısında 2-0 geriden gelerek maçı 4-3 kazandı.Spor Toto Süper Lig’in 34. ve son haftasında şampiyon Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan ve gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi Sivasspor 4-3’lük skorla kazandı.

Sivasspor’a galibiyeti getiren goller, 43. ve 77. dakikalarda Rybalka, 45+2′. dakikada Hakan ile 80. dakikada Kone kaydetti. Galatasaray’ın gollerini ise 2. dakikada Linnes ve 34. ile 82. dakikalarda Muğdat attı.

Galatasaray’da Muğdat Çelik, Süper Lig’de süre aldığı 11. maç sonunda sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’deki ilk gollerini kaydetti. Galatasaray’da 4. yılını geçiren Linnes de, ilk kez bir sezonda 2 kez ağları sarsmış oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray’ın 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve sarı-kırmızılılar sezonu 69 puanla tamamladı. 7 maç sonra kazanan Sivasspor ise sezonu 41 puanla tamamladı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
SivassporGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılıyor
Trabzonspor'a galibiyet yetmedi
Trabzonspor'a galibiyet yetmedi
M.Başakşehir ve A.Alanyaspor puanları paylaştı
M.Başakşehir ve A.Alanyaspor puanları paylaştı
Şampiyon perdeyi Sivasspor maçıyla kapatıyor
Şampiyon perdeyi Sivasspor maçıyla kapatıyor
Koç "Ataman'ın özür beklemesi işin arsızlık boyutudur"
Koç "Ataman'ın özür beklemesi işin arsızlık boyutudur"
Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı
Fenerbahçe, Erzurumspor'u ateşe attı
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti
Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti
Umutlar son haftaya kaldı
Umutlar son haftaya kaldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle Güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort